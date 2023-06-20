Заступник Резнікова вирушить послом у країну з 1,4 млрд населення – Індію

Президент Володимир Зеленський призначив заступника міністра оборони Олександра Поліщука повноважним і надзвичайним послом України в Індії. Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента.

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"Призначити Поліщука Олександра Миколайовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Індія", – йдеться у документі.

Поліщук є генерал-майором запасу і магістром держуправління у сфері національної безпеки.

З жовтня 2019 року обіймає посаду заступника міністра оборони. Він є головою Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.

З 2020-го до 2022 року був членом делегації Тристоронньої контактної групи в Мінську, був представником в робочій підгрупі з безпекових питань.

ДОВІДКА. Індія є першою за чисельністю населення країною у світі, повідомляла агенція Індія є першою за чисельністю населення країною у світі, повідомляла агенція Bloomberg з посиланням на аналітиків. Її населення складає більш ніж 1,4 млрд людей, половина з них молодше за 30 років. Видання зазначало, що найближчими роками Індія "має стати" найбільшою економікою світу, яка водночас розвивається найшвидше.

За рік Індія збільшила вдесятеро імпорт Російської нафти та заощадила на цьому $5 млрд.

У квітні 2023 року Індія призупинила купівлю озброєння у РФ через побоювання вторинних санкцій, стверджувало Bloomberg.

20 травня Зеленський зустрівся з прем'єром Індії Моді під час саміту G7. Індійський посадовець назвав війну Росії проти України не просто "питанням економіки чи політики", а питанням людяності та пообіцяв зробити "все можливе", щоб його вирішити.

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