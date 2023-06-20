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Заступник Резнікова вирушить послом у країну з 1,4 млрд населення – Індію

Этот материал также доступен на русском
20.06.2023, 13:50
Заступник Резнікова вирушить послом у країну з 1,4 млрд населення – Індію - Фото
Олександр Поліщук (Фото: investigator.org.ua)

Президент Володимир Зеленський призначив заступника міністра оборони Олександра Поліщука повноважним і надзвичайним послом України в Індії. Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента.

"Призначити Поліщука Олександра Миколайовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Індія", – йдеться у документі.

Поліщук є генерал-майором запасу і магістром держуправління у сфері національної безпеки.

З жовтня 2019 року обіймає посаду заступника міністра оборони. Він є головою Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.

З 2020-го до 2022 року був членом делегації Тристоронньої контактної групи в Мінську, був представником в робочій підгрупі з безпекових питань.

ДОВІДКА. Індія є першою за чисельністю населення країною у світі, повідомляла агенція Bloomberg з посиланням на аналітиків. Її населення складає більш ніж 1,4 млрд людей, половина з них молодше за 30 років. Видання зазначало, що найближчими роками Індія "має стати" найбільшою економікою світу, яка водночас розвивається найшвидше.
  • За рік Індія збільшила вдесятеро імпорт Російської нафти та заощадила на цьому $5 млрд.
  • У квітні 2023 року Індія призупинила купівлю озброєння у РФ через побоювання вторинних санкцій, стверджувало Bloomberg. 
  • 20 травня Зеленський зустрівся з прем'єром Індії Моді під час саміту G7. Індійський посадовець назвав війну Росії проти України не просто "питанням економіки чи політики", а питанням людяності та пообіцяв зробити "все можливе", щоб його вирішити.

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Артем Джеріпа
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Володимир ЗеленськийпосолІндіяОлександр Поліщук
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