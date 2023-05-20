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Зеленський зустрівся з прем'єром Індії. Говорили про розмінування і мобільні шпиталі – відео

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20.05.2023, 15:25
Зеленський зустрівся з прем'єром Індії. Говорили про розмінування і мобільні шпиталі – відео - Фото
Фото: ОП

У Японії відбулася зустріч президента Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Президент подякував Індії за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України, зокрема на майданчиках міжнародних організацій.

Зеленський також висловив Індії подяку за надання гуманітарної допомоги Україні.

"Війна принесла багато криз і страждань. Депортовані діти, заміновані території, знищені міста, зруйновані долі", – сказав президент.

Він розповів про потреби України в гуманітарному розмінуванні та мобільних шпиталях.

Також глава держави детально поінформував Нарендру Моді про українську формулу миру й запросив Індію приєднатися до реалізації ініціативи.

Зі свого боку прем’єр-міністр Індії подякував за допомогу, надану індійським студентам під час евакуації з України у зв’язку з повномасштабним російським вторгненням.

Слова Моді, сказані під час зустрічі з Зеленським, наводить CNN.

"Війна в Україні є великою проблемою для всього світу. Вона також сильно вплинула на весь світ. Але я не вважаю, що це питання лише економіки чи політики. Для мене це питання людяності", – сказав Моді.

"Я запевняю вас, що Індія і я особисто зробимо все можливе, щоб його вирішити", — додав він.

  • Сьогодні Зеленський прибув до Японії для участі у саміті G7.

Читайте також: Заява G7: Росія має повністю вийти з усієї міжнародно визнаної території України

Вадим Ребрина
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Володимир ЗеленськийІндіянарендра моді
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