Зеленський прибув до Японії – відео, фото
20.05.2023, 10:15
Володимир Зеленський у Японії (Фото: ОП)
Президент Володимир Зеленський прибув до Японії. Про це глава держави повідомив у Telegram, також зʼявилися його фото.
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"Японія. G7. Важливі зустрічі з партнерами та друзями України. Безпека й посилення співпраці для нашої перемоги. Сьогодні мир стане ближчим", – написав Зеленський.
【速報】ウクライナ ゼレンスキー大統領が来日 広島空港に到着— NHKニュース (@nhk_news) May 20, 2023
G7広島サミット きょうの動きを動画でお伝えしていますhttps://t.co/Dj30L2qGv3#nhk_video pic.twitter.com/1Od8vaW9X1
Судячи з відео, президент прибув на французькому літаку.
У Хіросімі президент планує зустрітися з президентом США Джо Байденом і обговорити питання коаліції винищувачів.
- 19 травня Зеленський прилетів до Джидди та виступив на саміті Ліги арабських країн. Він розповів про українську формулу миру та закликав арабські країни приєднатися до її реалізації.
- Увечері стало відомо, що президент зустрінеться з Байденом на саміті G7 у Хіросімі.
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