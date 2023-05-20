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Зеленський прибув до Японії – відео, фото

Этот материал также доступен на русском
20.05.2023, 10:15
Зеленський прибув до Японії – відео, фото - Фото
Володимир Зеленський у Японії (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський прибув до Японії. Про це глава держави повідомив у Telegram, також зʼявилися його фото.

"Японія. G7. Важливі зустрічі з партнерами та друзями України. Безпека й посилення співпраці для нашої перемоги. Сьогодні мир стане ближчим", – написав Зеленський.

Судячи з відео, президент прибув на французькому літаку.

Зеленський прибув до Японії – відео, фото

Зеленський прибув до Японії – відео, фото

У Хіросімі президент планує зустрітися з президентом США Джо Байденом і обговорити питання коаліції винищувачів.

Зеленський прибув до Японії – відео, фото

Зеленський прибув до Японії – відео, фото

Зеленський прибув до Японії – відео, фото
Наталія Медведєва
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Володимир ЗеленськийG7японія
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