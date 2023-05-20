Президент Володимир Зеленський прибув до Японії. Про це глава держави повідомив у Telegram, також зʼявилися його фото.

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"Японія. G7. Важливі зустрічі з партнерами та друзями України. Безпека й посилення співпраці для нашої перемоги. Сьогодні мир стане ближчим", – написав Зеленський.

Судячи з відео, президент прибув на французькому літаку.

У Хіросімі президент планує зустрітися з президентом США Джо Байденом і обговорити питання коаліції винищувачів.

19 травня Зеленський прилетів до Джидди та виступив на саміті Ліги арабських країн. Він розповів про українську формулу миру та закликав арабські країни приєднатися до її реалізації.

Увечері стало відомо, що президент зустрінеться з Байденом на саміті G7 у Хіросімі.

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