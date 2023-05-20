Зеленский прибыл в Японию – видео, фото
20.05.2023, 10:15
Владимир Зеленский в Японии (Фото: ОП)
Президент Владимир Зеленский прибыл в Японию. Об этом глава государства сообщил в Telegram, также появились его фото.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Япония. G7. Важные встречи с партнерами и друзьями Украины. Безопасность и усиление сотрудничества для нашей победы. Сегодня мир станет ближе", – написал Зеленский.
【速報】ウクライナ ゼレンスキー大統領が来日 広島空港に到着— NHKニュース (@nhk_news) May 20, 2023
G7広島サミット きょうの動きを動画でお伝えしていますhttps://t.co/Dj30L2qGv3#nhk_video pic.twitter.com/1Od8vaW9X1
Судя по видео, президент прибыл на французском самолете.
В Хиросиме президент планирует встретиться с президентом США Джо Байденом и обсудить вопросы, касающиеся коалиции истребителей.
- 19 мая Зеленский прилетел в Джидду и выступил на саммите Лиги арабских стран. Он рассказал об украинской формуле мира и призвал арабские страны присоединится к ее реализации.
- Вечером стало известно, что президент встретится с Байденом на саммите G7 в Хиросиме.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии