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Зеленский прибыл в Японию – видео, фото

Цей матеріал також доступний українською
20.05.2023, 10:15
Зеленский прибыл в Японию – видео, фото - Фото
Владимир Зеленский в Японии (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский прибыл в Японию. Об этом глава государства сообщил в Telegram, также появились его фото.

"Япония. G7. Важные встречи с партнерами и друзьями Украины. Безопасность и усиление сотрудничества для нашей победы. Сегодня мир станет ближе", – написал Зеленский.

Судя по видео, президент прибыл на французском самолете.

Зеленский прибыл в Японию – видео, фото

Зеленский прибыл в Японию – видео, фото

В Хиросиме президент планирует встретиться с президентом США Джо Байденом и обсудить вопросы, касающиеся коалиции истребителей. 

Зеленский прибыл в Японию – видео, фото

Зеленский прибыл в Японию – видео, фото

Зеленский прибыл в Японию – видео, фото
Наталья Медведева
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Владимир Зеленскийяпонияg7
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