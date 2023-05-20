Президент Владимир Зеленский прибыл в Японию. Об этом глава государства сообщил в Telegram, также появились его фото.

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"Япония. G7. Важные встречи с партнерами и друзьями Украины. Безопасность и усиление сотрудничества для нашей победы. Сегодня мир станет ближе", – написал Зеленский.

Судя по видео, президент прибыл на французском самолете.

В Хиросиме президент планирует встретиться с президентом США Джо Байденом и обсудить вопросы, касающиеся коалиции истребителей.

19 мая Зеленский прилетел в Джидду и выступил на саммите Лиги арабских стран. Он рассказал об украинской формуле мира и призвал арабские страны присоединится к ее реализации.

Вечером стало известно, что президент встретится с Байденом на саммите G7 в Хиросиме.

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