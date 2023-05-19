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Встретится с Байденом. Ермак подтвердил, что Зеленский будет на саммите G7

Цей матеріал також доступний українською
19.05.2023, 20:18
Встретится с Байденом. Ермак подтвердил, что Зеленский будет на саммите G7 - Фото
Андрей Ермак (Фото: ОП)

Глава Офиса президента Андрей Ермак в эфире телемарафона заявил, что глава государства Владимир Зеленский приедет на саммит G7 и встретится с американским коллегой Джо Байденом.

Ермак, отвечая на вопрос, может ли он подтвердить, что Зеленский лично посетит саммит "Большой семерки" в Хиросиме, сказал "Да, я могу это подтвердить".

По его словам, там президент планирует встретиться с Байденом и обсудить вопросы, касающиеся коалиции истребителей. То же самое Зеленский написал в Twitter.

"И я думаю, что в деталях будет проговаривать не только эти вопросы, но и многие другие вопросы", – сказал Ермак.

СПРАВКА. 19 мая на саммите Большой семерки в Хиросиме Байден одобрил планы по обучению украинских пилотов на истребителях F-16.
  • 15 мая 2023 года стало известно, что Британия летом 2023 года начнет обучение украинских боевых пилотов.
  • 16 мая Зеленский заявил, что Франция, Великобритания и Нидерланды присоединились к "авиационной коалиции".
  • 17 мая спикер ВС Игнат заявил, что на перспективу после вступления в НАТО Украина будет рассматривать истребители F-15 и F-35.

Читайте также: США начинают проектировать и собирать NGAD, истребитель шестого поколения. Украина ждет F-16

Милана Головань
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