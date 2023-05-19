США начинают проектировать и собирать NGAD, истребитель 6-го поколения. Украина ждет F-16

Департамент Военно-воздушных сил США в 2024 г. заключит контракт на проектирование и производство истребителей шестого поколения в рамках программы NGAD. В сообщении ведомства говорится, что этими самолетами планируют заменить истребители пятого поколения F-22 Raptor.

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NGAD (Next Generation Air Dominance) – это программа, в рамках которой создается первый в мире истребитель шестого поколения.

"Платформа NGAD – жизненно важный элемент семейства систем Next Generation Air Dominance, представляющий собой боевые самолеты, которые технологически будут иметь преимущества над современными американскими истребителями F-22 5-го поколения, которые они и заменят", – сказал секретарь ВВС США Фрэнк Кендалл.

Планируется, что новый истребитель будет иметь повышенную летальность и выживаемость, а также адаптирован к сложным условиям в воздухе.

Дополнительная информация о самолетах на данный момент засекречена.

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В то же время, Украина пока что не может добиться от союзников передачи Воздушным силам для освобождения от российской оккупации поставленных в строй в 1978 году истребителей F-16, которые часть стран уже меняет как устаревшие на более современные машины, в частности F-35. F-16, настаивают военные Сил обороны, помогут получить преимущество в воздухе и также "отгонять" вражеские самолеты от границ Украины.

Спикер Воздушных Сил Юрий Игнат неоднократно говорил, что альтернативы F-16 для Украины "на сегодняшний день не существует". По его убеждению, только эти самолеты могут переломить ситуацию на фронте.

16 мая президент Зеленский заявил, что Франция, Великобритания и Нидерланды присоединились к "авиационной коалиции".

17 мая Игнат заявил, что на перспективу после вступления в НАТО Украина будет рассматривать истребители F-15 и F-35.

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