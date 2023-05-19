Зеленский поблагодарил Байдена за поддержку коалиции F-16. Хочет обсудить это на саммите

Президент Владимир Зеленский поблагодарил американского коллегу Джо Байдена за его решение поддержать международную "авиационную коалицию". Соответствующее сообщение глава государства опубликовал в Twitter.

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19 мая на саммите Большой семерки в Хиросиме Байден одобрил планы по обучению украинских пилотов на истребителях F-16.

Зеленский подчеркнул, что намерен обсудить этот вопрос во время встречи G7 в Хиросиме.

"Приветствую историческое решение США и Джо Байдена поддержать международную коалицию истребителей. Это существенно укрепит нашу армию в небе. Рассчитываю обсудить практическую реализацию этого решения на саммите G7 в Хиросиме", — написал глава государства.

Премьер Нидерландов Марк Рютте также подтвердил заявление Байдена.

Он заявил, что условия обучения ВСУ на F-16 будут проработаны в ближайшие недели.

"Вместе с моими британскими, датскими и бельгийскими коллегами мы приветствуем новость о том, что Соединенные Штаты готовы одобрить обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Условия будут разработаны в ближайшие недели", — написал политик в Twitter.

Он добавил, что Украина может рассчитывать на непоколебимую поддержку Нидерландов и международных партнеров.

15 мая 2023 стало известно, что Британия летом 2023 года начнет обучение украинских боевых пилотов.

16 мая Зеленский заявил, что Франция, Великобритания и Нидерланды присоединились к "авиационной коалиции".

17 мая спикер ПС Игнат заявил, что на перспективу после вступления в НАТО Украина будет рассматривать истребители F-15 и F-35.

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