Зустрінеться з Байденом. Єрмак підтвердив, що Зеленський буде на саміті G7
19.05.2023, 20:18
Андрій Єрмак (Фото: ОП)
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі телемарафону заявив, що глава держави Володимир Зеленський приїде на саміт G7 та зустрінеться з американським колегою Джо Байденом.
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Єрмак, відповідаючи на запитання, чи може він підтвердити, що Зеленський особисто відвідає саміт "Великої сімки" у Хіросімі, сказав "Так, я можу це підтвердити".
За його словами, там президент планує зустрітися з Байденом та обговорити питання, що стосуються коаліції винищувачів. Те саме Зеленський написав у Twitter.
"І я думаю, що в деталях буде проговорювати не лише ці питання, але й багато інших питань", – сказав Єрмак.
ДОВІДКА. 19 травня на саміті Великої сімки у Хіросімі Байден схвалив плани з навчання українських пілотів на винищувачах F-16.
- 15 травня 2023 року стало відомо, що Британія влітку 2023 року розпочне навчання українських бойових пілотів.
- 16 травня Зеленський заявив, що Франція, Велика Британія та Нідерланди долучилися до "авіаційної коаліції".
- 17 травня спікер ПС Ігнат заявив, що на перспективу, після вступу до НАТО, Україна розглядатиме винищувачі F-15 та F-35.
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