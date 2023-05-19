Зустрінеться з Байденом. Єрмак підтвердив, що Зеленський буде на саміті G7

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі телемарафону заявив, що глава держави Володимир Зеленський приїде на саміт G7 та зустрінеться з американським колегою Джо Байденом.

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Єрмак, відповідаючи на запитання, чи може він підтвердити, що Зеленський особисто відвідає саміт "Великої сімки" у Хіросімі, сказав "Так, я можу це підтвердити".

За його словами, там президент планує зустрітися з Байденом та обговорити питання, що стосуються коаліції винищувачів. Те саме Зеленський написав у Twitter.

"І я думаю, що в деталях буде проговорювати не лише ці питання, але й багато інших питань", – сказав Єрмак.

ДОВІДКА. 19 травня на саміті Великої сімки у Хіросімі Байден . 19 травня на саміті Великої сімки у Хіросімі Байден схвалив плани з навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

15 травня 2023 року стало відомо, що Британія влітку 2023 року розпочне навчання українських бойових пілотів.

16 травня Зеленський заявив, що Франція, Велика Британія та Нідерланди долучилися до "авіаційної коаліції".

17 травня спікер ПС Ігнат заявив, що на перспективу, після вступу до НАТО, Україна розглядатиме винищувачі F-15 та F-35.

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