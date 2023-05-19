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Зустрінеться з Байденом. Єрмак підтвердив, що Зеленський буде на саміті G7

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19.05.2023, 20:18
Зустрінеться з Байденом. Єрмак підтвердив, що Зеленський буде на саміті G7 - Фото
Андрій Єрмак (Фото: ОП)

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі телемарафону заявив, що глава держави Володимир Зеленський приїде на саміт G7 та зустрінеться з американським колегою Джо Байденом.

Єрмак, відповідаючи на запитання, чи може він підтвердити, що Зеленський особисто відвідає саміт "Великої сімки" у Хіросімі, сказав "Так, я можу це підтвердити".

За його словами, там президент планує зустрітися з Байденом та обговорити питання, що стосуються коаліції винищувачів. Те саме Зеленський написав у Twitter.

"І я думаю, що в деталях буде проговорювати не лише ці питання, але й багато інших питань", – сказав Єрмак.

ДОВІДКА. 19 травня на саміті Великої сімки у Хіросімі Байден схвалив плани з навчання українських пілотів на винищувачах F-16.
  • 15 травня 2023 року стало відомо, що Британія влітку 2023 року розпочне навчання українських бойових пілотів.
  • 16 травня Зеленський заявив, що Франція, Велика Британія та Нідерланди долучилися до "авіаційної коаліції".
  • 17 травня спікер ПС Ігнат заявив, що на перспективу, після вступу до НАТО, Україна розглядатиме винищувачі F-15 та F-35.

Читайте також: США починають проєктувати та збирати NGAD, винищувач шостого покоління. Україна чекає на F-16

Мілана Головань
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Володимир ЗеленськийДжо БайденвійнаАндрій ЄрмаксамітG7F-16
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