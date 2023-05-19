Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию: цели поездки

Президент Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию. Об этом он сообщил в Telegram.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Это первый официальный визит президента Украины в Саудовскую Аравию.

В Саудовской Аравии Зеленский выступит на саммите Лиги арабских государств.

"Встречусь с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль-Саудом и проведу другие двусторонние переговоры", – сообщил Зеленский.

Среди приоритетных целей поездки президент назвал возвращение всех политических заключенных Крыма и временно оккупированных территорий, возвращение всех пленных и незаконно депортированных, представление украинской формулы мира, к реализации которой необходимо привлечь как можно больше государств, обеспечение энергетической безопасности следующей зимой.

"Еще один приоритет – защита мусульманского сообщества Украины. Вместе с нами – Мустафа Джемилев, лидер крымскотатарского народа. Крым первым пострадал от российской оккупации, и большинство из тех, кто подвергается репрессиям в оккупированном Крыму, – мусульмане", – написал Зеленский.

По информации Al Arabiya, президент прибыл в Джидду на французском самолете, борт вылетел из Польши.

Саудовская Аравия занимает нейтральную позицию с тех пор, как в прошлом году Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. При этом она неоднократно выражала готовность выступить посредником для достижения мирного урегулирования.

Саудовская Аравия принимала участие в подготовке обмена пленными, когда в обмен на Виктора Медведчука вернули 215 человек, в том числе командиров Азовстали и 10 иностранцев.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.