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Президент Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії. Про це він повідомив у Telegram.

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Це перший офіційний візит президента України до Саудівської Аравії.

В Саудівській Аравії Зеленський виступить на саміті Ліги арабських держав.

"Зустрінуся зі спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль-Саудом та проведу інші двосторонні переговори", – повідомив Зеленський.

Серед пріоритетних цілей поїздки президент назвав повернення усіх політичних в’язнів Криму і тимчасово окупованих територій, повернення всіх полонених та незаконно депортованих, представлення української формули миру, до реалізації якої необхідно залучити якомога більше держав, гарантування енергетичної безпеки наступної зими.

"Іще один пріоритет – захист мусульманської спільноти України. Разом з нами – Мустафа Джемілєв, лідер кримськотатарського народу. Крим першим постраждав від російської окупації, і більшість із тих, хто зазнає репресій в окупованому Криму, – мусульмани", – написав Зеленський.

За інформацією Al Arabiya, президент прибув до Джидди французьким літаком, борт вилетів з Польщі.

Саудівська Аравія займає нейтральну позицію з того часу, як минулого року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Водночас вона неодноразово висловлювала готовність виступити посередником задля досягнення мирного врегулювання.

ДОПОВНЕНО о 15:05. Зеленський виступив на саміті Лігі арабських держав.

Саудівська Аравія брала участь у підготовці обміну полоненими, коли в обмін на Віктора Медведчука повернули 215 осіб, зокрема командирів Азовсталі та 10 іноземців.

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