Зеленський прибув до Саудівської Аравії – відео
Президент Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії. Про це він повідомив у Telegram.
Це перший офіційний візит президента України до Саудівської Аравії.
В Саудівській Аравії Зеленський виступить на саміті Ліги арабських держав.
"Зустрінуся зі спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль-Саудом та проведу інші двосторонні переговори", – повідомив Зеленський.
Серед пріоритетних цілей поїздки президент назвав повернення усіх політичних в’язнів Криму і тимчасово окупованих територій, повернення всіх полонених та незаконно депортованих, представлення української формули миру, до реалізації якої необхідно залучити якомога більше держав, гарантування енергетичної безпеки наступної зими.
"Іще один пріоритет – захист мусульманської спільноти України. Разом з нами – Мустафа Джемілєв, лідер кримськотатарського народу. Крим першим постраждав від російської окупації, і більшість із тих, хто зазнає репресій в окупованому Криму, – мусульмани", – написав Зеленський.
За інформацією Al Arabiya, президент прибув до Джидди французьким літаком, борт вилетів з Польщі.
Саудівська Аравія займає нейтральну позицію з того часу, як минулого року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Водночас вона неодноразово висловлювала готовність виступити посередником задля досягнення мирного врегулювання.
ДОПОВНЕНО о 15:05. Зеленський виступив на саміті Лігі арабських держав.
- Саудівська Аравія брала участь у підготовці обміну полоненими, коли в обмін на Віктора Медведчука повернули 215 осіб, зокрема командирів Азовсталі та 10 іноземців.
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