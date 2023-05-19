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Зеленський прибув до Саудівської Аравії – відео

Этот материал также доступен на русском
19.05.2023, 12:56
Зеленський прибув до Саудівської Аравії – відео - Фото
Володимир Зеленський (Фото: International Summit of Cities and Regions)
доповнено

Президент Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії. Про це він повідомив у Telegram.

Це перший офіційний візит президента України до Саудівської Аравії.

В Саудівській Аравії Зеленський виступить на саміті Ліги арабських держав.

"Зустрінуся зі спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль-Саудом та проведу інші двосторонні переговори", – повідомив Зеленський.

Серед пріоритетних цілей поїздки президент назвав повернення усіх політичних в’язнів Криму і тимчасово окупованих територій, повернення всіх полонених та незаконно депортованих, представлення української формули миру, до реалізації якої необхідно залучити якомога більше держав, гарантування енергетичної безпеки наступної зими.

"Іще один пріоритет – захист мусульманської спільноти України. Разом з нами – Мустафа Джемілєв, лідер кримськотатарського народу. Крим першим постраждав від російської окупації, і більшість із тих, хто зазнає репресій в окупованому Криму, – мусульмани", – написав Зеленський.

За інформацією Al Arabiya, президент прибув до Джидди французьким літаком, борт вилетів з Польщі.

Саудівська Аравія займає нейтральну позицію з того часу, як минулого року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Водночас вона неодноразово висловлювала готовність виступити посередником задля досягнення мирного врегулювання.

ДОПОВНЕНО о 15:05. Зеленський виступив на саміті Лігі арабських держав.

  • Саудівська Аравія брала участь у підготовці обміну полоненими, коли в обмін на Віктора Медведчука повернули 215 осіб, зокрема командирів Азовсталі та 10 іноземців.
Наталія Медведєва
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Володимир Зеленськийсаудівська аравіяобмін полоненими
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