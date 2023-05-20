Зеленский встретился с премьером Индии: говорили о разминировании и мобильных госпиталях

В Японии состоялась встреча президента Владимира Зеленского с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Президент поблагодарил Индию за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе на площадках международных организаций.

Зеленский также выразил Индии благодарность за оказание гуманитарной помощи Украине.

"Война принесла много кризисов и страданий. Депортированные дети, заминированные территории, уничтоженные города, разрушенные судьбы", – сказал президент.

Он рассказал о потребностях Украины в гуманитарном разминировании и мобильных госпиталях.

Также глава государства подробно проинформировал Нарендру Моди об украинской формуле мира и пригласил Индию присоединиться к реализации инициативы.

Со своей стороны премьер-министр Индии поблагодарил за помощь, оказанную индийским студентам во время эвакуации из Украины в связи с полномасштабным российским вторжением.

Слова Моди, произнесенные во время встречи с Зеленским, приводит CNN.

"Война в Украине является большой проблемой для всего мира. Она также сильно повлияла на весь мир. Но я не считаю, что это вопрос только экономики или политики. Для меня это вопрос человечности", – сказал Моди.

"Я уверяю вас, что Индия и я лично сделаем все возможное, чтобы его решить", – добавил он.

Сегодня Зеленский прибыл в Японию для участия в саммите G7.

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