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Зеленский встретился с премьером Индии: говорили о разминировании и мобильных госпиталях

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20.05.2023, 15:25
Зеленский встретился с премьером Индии: говорили о разминировании и мобильных госпиталях - Фото
Фото: ОП

В Японии состоялась встреча президента Владимира Зеленского с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Президент поблагодарил Индию за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе на площадках международных организаций.

Зеленский также выразил Индии благодарность за оказание гуманитарной помощи Украине.

"Война принесла много кризисов и страданий. Депортированные дети, заминированные территории, уничтоженные города, разрушенные судьбы", – сказал президент.

Он рассказал о потребностях Украины в гуманитарном разминировании и мобильных госпиталях.

Также глава государства подробно проинформировал Нарендру Моди об украинской формуле мира и пригласил Индию присоединиться к реализации инициативы.

Со своей стороны премьер-министр Индии поблагодарил за помощь, оказанную индийским студентам во время эвакуации из Украины в связи с полномасштабным российским вторжением.

Слова Моди, произнесенные во время встречи с Зеленским, приводит CNN.

"Война в Украине является большой проблемой для всего мира. Она также сильно повлияла на весь мир. Но я не считаю, что это вопрос только экономики или политики. Для меня это вопрос человечности", – сказал Моди.

"Я уверяю вас, что Индия и я лично сделаем все возможное, чтобы его решить", – добавил он.

  • Сегодня Зеленский прибыл в Японию для участия в саммите G7.

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Вадим Ребрина
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Владимир ЗеленскийИндиянарендра моди
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