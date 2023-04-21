Индия заморозила закупку оружия у России из-за опасения вторичных санкций США – Bloomber

Российские поставки военных товаров в Индию приостановились, потому что государства ищут новый платежный механизм, который не нарушал бы санкции США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в индийском правительстве.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Индийские платежи за оружие на сумму свыше $2 млрд "застряли" на год. Россияне прекратили кредит на $10 млрд на поставку запасных частей; также не были поставлены две батареи противоракетной обороны С-400, сообщили источники.

Как отмечает Bloomberg, Индия не может рассчитаться в долларах США из-за опасений по поводу вторичных санкций. Россия не желает принимать оплату в рупиях из-за нестабильности обменного курса. Также в Индии существует обеспокоенность, что они не смогут приобрести достаточно рублей на открытом рынке по справедливой цене.

Стороны ищут способы обойти эти проблемы, в том числе посредством инвестирования в Индию, использования других валют и компенсации Россией закупок индийского импорта ценой оружия, пишет Bloomberg.

Россия является крупнейшим поставщиком вооружения для Индии, необходимой для сдерживания Пакистана и Китая, отмечает издание.

Официальные лица Индии и России не ответили на запросы Bloomberg.

17 марта 2023 года Reuters сообщало, что Индия закупит вооружение на $8,5 млрд.

14 апреля банки Индии рекомендовали нефтепереработчикам не покупать российскую нефть дороже $60.

Читайте также: МИД: Индия хочет быть мировым арбитром и учителем, единственный правильный выбор — сторона Украины

Артем Джеріпа

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.