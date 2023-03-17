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Индия одобрила закупку военной техники на $8,5 млрд – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
17.03.2023, 08:20
Индия одобрила закупку военной техники на $8,5 млрд – Reuters - Фото
Нарендра Моди (Фото: EPA)

Индия одобрила закупку ракет, вертолетов, артиллерийских орудий и систем радиоэлектронной борьбы на сумму $8,5 млрд. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, индийский Совет по оборонным закупкам (DAC) утвердил заказы на сумму 705 миллиардов рупий (8,52 миллиарда долларов).

Все заказы будут размещаться у индийских компаний, говорится в сообщении Минобороны Индии, чтобы увеличить отечественное оборонное производство.

Сообщается, что, учитывая соседство с ядерными государствами, Китаем и Пакистаном, а также напряженность в отношениях с китайскими войсками вдоль спорной границы в Гималаях, Индия стремится модернизировать военную технику времен СССР.

Список утвержденных закупок включает 200 дополнительных ракет BrahMos, 50 вертолетов общего назначения и системы радиоэлектронной борьбы для ВМФ Индии.

BrahMos — сверхзвуковая ракета с дальностью полета около 300 км, разработанная совместно Индией и Россией. Индийские военные используют версии этой ракеты уже более 10 лет.

DAC также одобрил производство судового дизельного двигателя, который станет первым для Индии. Он утвердил предложение ВВС по использованию дальнобойного оружия на истребителе Су-30МКИ.

Армия Индии получила добро на закупку 307 единиц буксируемых артиллерийских орудий калибра 155 мм, а также машин повышенной проходимости и тягачей.

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Наталія Медведєва
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Индия оружие
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