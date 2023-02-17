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США показали Индии F-35, хотят перебить у РФ контракты на поставку истребителей – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
17.02.2023, 17:59
США показали Индии F-35, хотят перебить у РФ контракты на поставку истребителей – Reuters - Фото
Истребитель F-35 (Фото - Wikipedia)

США впервые привезли в Индию для демонстрации на авиашоу свой передовой истребитель F-35. Возможно, это демонстрация готовности вытеснить Россию с ее традиционного рынка сбыта вооружений, пишет Reuters.

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Агентство считает, что США воспользовались ослаблением позиций России на мировых рынках вооружений, чтобы вытеснить РФ с традиционных рынков сбыта ее самого современного оружия. Для этого на авиационную выставку Aero India в Бангалоре впервые вместе с истребителями F-16, Super Hornet и бомбардировщиками B-1B был доставлен самый передовой истребитель F-35.

Отмечается, что американская делегация на этой выставке оказалась самой представительной за все 27 лет ее истории, в то время как присутствие России сократилось до одного совместного павильона компаний из РФ с миниатюрными моделями военной техники.

Наблюдатели отмечают, что Индия крайне заинтересована в модернизации своих воздушных сил и обеспокоена тем, что Россия из-за ее вторжения в Украину задерживает ранее законтрактованные поставки самолетов.

Кроме того, пишет агентство, Индия испытывает сильное международное давление из-за того, что продолжает тесно сотрудничать со страной-агрессором.

Сергій Бережний
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Индия авиация истребитель F-35 торговля оружем рынок оружия
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