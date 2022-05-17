Индия приостановила переговоры с Россией о покупке вертолетов Ка-31 – Defense News

Индия остановила переговоры с Россией о сделке по вертолетам Ка-31. Об этом сообщает Defense News со ссылкой на представителя министерства обороны Индии, который предоставил информацию на условиях анонимности.

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Как отмечается, правительство Индии на неопределенный срок приостановило переговоры с российскими Рособоронэкспортом и компанией Вертолеты России о приобретении первых 10 вертолетов дальнего радиолокационного обнаружения Камов Ка-31 за $520 млн из-за неопределенности с поставками оружия на фоне вторжения России в Украину.

Собеседник журналистов сказал, что приостановка связана с опасениями Дели по поводу способности Москвы выполнять заказы, а также с проблемами, связанными с платежными переводами.

Бывший финансовый советник министерства по закупкам Амит Каушиш предположил, что приостановка может быть также вызвана геополитическим давлением, поскольку международное сообщество осуждает нападение России на Украину. Другие факторы, добавил он, могут включать бюджетные ограничения и то, что Индия предпочитает приобретать вертолеты местной разработки.

Индия решила купить вертолеты Ка-31 у России в мае 2019 года, но процесс затянулся из-за пандемии коронавируса и высокой стоимости платформы.

Переговоры возобновились в феврале 2022 года после того, как участники переговоров договорились о цене в $520 млн за 10 вертолетов Ка-31, но возникло еще одно препятствие – официальные лица не смогли договориться о валютном механизме рупия-рубль.

В настоящее время ВМФ Индии эксплуатирует 14 вертолетов Ка-31, которые вводились в эксплуатацию постепенно – четыре в 2003 году, пять в 2005-ом, еще пять в 2013-ом – и зависят от производителя оригинального оборудования в плане запасных частей, текущего и капитального ремонта.

17 апреля сообщалось, что Индия отказалась от планов приобрести у России 48 военно-транспортных вертолетов Ми-17В-5.

Наталия Медведева

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