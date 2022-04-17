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Индия передумала покупать у России 48 вертолетов. Официальная причина – импортозамещение

Цей матеріал також доступний українською
17.04.2022, 12:56
Индия передумала покупать у России 48 вертолетов. Официальная причина – импортозамещение - Фото
Фото: Википедия

Индия отказалась от планов приобрести 48 военно-транспортных вертолетов Ми-17В-5. Отмена тендера якобы не связана с нападением России на Украину, просто Индия хочет купить вертолеты собственного производства в рамках правительственной инициативы "Сделано в Индии", пишет India Today со ссылкой на собственные источники.

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"Тендер на 48 вертолетов Ми-17В-5 отменен из-за курса на собственное производство. Индийские воздушные силы теперь будут поддерживать местную вертолетную программу", – сказал собеседник издания.

Россия – ведущий поставщик вооружений для Индии, она обеспечивает почти 60% потребностей оборонной промышленности Индии. Тесные отношения между странами сохраняются со времен Советского Союза.

Ми-17В-5 предназначен для перевозки личного состава, грузов и вооружения. Эти вертолеты производятся в Казани. Местный вертолетный завод входит в состав холдинга "Русские вертолеты", попавшего под западные санкции после агрессии РФ против Украины.
Андрей Водяный
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Россия Индия ми-17 вертолеты
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