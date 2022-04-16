Залужный – США: ситуация на фронте сложная, нужно оружие и боеприпасы

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

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На странице Залужного в Facebook сообщается, что он рассказал Милли о ситуации на фронте, охарактеризовав ее как сложную.

Тяжелые бои продолжаются на рубеже Харьков-Изюм, украинские войска сдерживают российское наступление в Луганской и Донецкой областях, вокруг Мариуполя сохраняется критическая ситуация, а Россия осуществляет ракетные обстрелы по всей территории Украины.

Он надеется, что при поддержке США и других партнеров Украине удастся защититься от российской агрессии.

"Я в очередной раз отметил актуальные потребности Вооруженных Сил Украины в вооружении и боеприпасах для усиления наших оборонных способностей", – заявил Залужный.

13 апреля стало известно, что США выделяют Украине новый пакет военной помощи. В него впервые войдут 18 гаубиц калибра 155 мм и 40 000 боеприпасов к ним, а также 11 вертолетов Ми-8/Ми-17 советского производства.

Также США собираются отдать Украине 200 бронетранспортеров М113, 500 ракет для ПТРК Javelin, 300 дронов-камикадзе Switchblade, 10 контрбатарейных радаров AN/TPQ-36, два противовоздушных радара AN/MPQ-64 Sentinel, 10 и большое количество снаряжения.

Андрей Водяный

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