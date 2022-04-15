Первая помощь от США на $800 млн должна прибыть в Украину в ближайшие 24 часа, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Минобороны США.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Чиновник сообщил, что помощь на границе заберут украинцы и отвезут в страну. Состав помощи не разглашается, но чиновники ранее заявляли, что в первую очередь планируется предоставление того, потребность в чем неотложна: гаубицы и соответствующие боеприпасы, а также радары.

Кроме того, в среду администрация президента США Джо Байдена объявила о новом пакете помощи, который будет включать 11 вертолетов Ми-17, первоначально предназначенных для Афганистана, 18 155-мм орудий-гаубиц и еще 300 беспилотников Switchblade, в дополнение к радиолокационным системам, способным отслеживать вражеский огонь.

13 апреля в США сообщили, что Вашингтон работает над поставками артиллерийских систем для сил обороны Украины.

15 апреля Россия выступила с требованием к США прекратить поставки оружия Украине, а иначе угрожает непредсказуемыми последствиями для европейской и мировой безопасности.

Валерия Давыдова

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.