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Первая помощь от США на $800 млн должна прибыть в Украину в ближайшие 24 часа

Цей матеріал також доступний українською
15.04.2022, 17:50
Первая помощь от США на $800 млн должна прибыть в Украину в ближайшие 24 часа - Фото
Флаг США (фото - U.S. Mission Geneva, Facebook)

Первая помощь от США на $800 млн должна прибыть в Украину в ближайшие 24 часа, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Минобороны США.

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Чиновник сообщил, что помощь на границе заберут украинцы и отвезут в страну. Состав помощи не разглашается, но чиновники ранее заявляли, что в первую очередь планируется предоставление того, потребность в чем неотложна: гаубицы и соответствующие боеприпасы, а также радары.

Кроме того, в среду администрация президента США Джо Байдена объявила о новом пакете помощи, который будет включать 11 вертолетов Ми-17, первоначально предназначенных для Афганистана, 18 155-мм орудий-гаубиц и еще 300 беспилотников Switchblade, в дополнение к радиолокационным системам, способным отслеживать вражеский огонь.

  • 13 апреля в США сообщили, что Вашингтон работает над поставками артиллерийских систем для сил обороны Украины.
  • 15 апреля Россия выступила с требованием к США прекратить поставки оружия Украине, а иначе угрожает непредсказуемыми последствиями для европейской и мировой безопасности.

Валерия Давыдова
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США война оружие
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