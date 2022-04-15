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Россия требует от США прекратить вооружать Украину и грозит "последствиями" – WP

Цей матеріал також доступний українською
15.04.2022, 12:10
Россия требует от США прекратить вооружать Украину и грозит
Украинские военные и Javelin (фото - ЕРА)

Россия требует от США прекратить поставки оружия Украине, а в противном случае грозит непредсказуемыми последствиями для европейской и мировой безопасности. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на дипломатическую ноту, которая оказалась в распоряжении редакции.

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Отмечается, что нота была направлена в Госдеп российским посольством в Вашингтоне во вторник, 13 апреля. Это было сделано после того, как просочилась информация о расширении военной помощи Украине от США еще на $750 млн.

В ноте сотрудники дипломатической службы РФ пишут, что поставки США и НАТО "наиболее чувствительных" систем вооружений в Украину "подливают масла в конфликт" и могут привести к "непредсказуемым последствиям".

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Одним из таких "чувствительных" систем вооружения РФ называет реактивные системы залпового огня, хотя пока публично не было известно о поставках РСЗО Украине от западных партнеров.

"Призываем США и их союзников прекратить безответственную милитаризацию Украины, которая влечет за собой непредсказуемые последствия для региональной и международной безопасности", – говорится в ноте.

Также нота включает в себя штампы российской пропаганды, например, о "националистах", которым может попасть в руки серьезное вооружение, и о том, что НАТО якобы давит на Украину, чтобы та отказывалась от переговоров.

Кроме того, сотрудники посольства РФ обвинили США в давлении на другие страны, чтобы те прекращали любое военное и техническое сотрудничество с Россией и передавали оружие советских времен Украине.

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Марк Сировой
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