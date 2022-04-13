США объявят о дополнительных $750 млн на вооружение для Украины – Reuters

Ожидается, что администрация президента США Джо Байдена 13 апреля объявит о предоставлении еще $750 млн военной помощи Украине для ее борьбы с российскими войсками. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двоих американских чиновников, знакомых с этим вопросом.

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Оборудование будет финансироваться в рамках полномочий президента США по предоставлению немедленной военной помощи (Presidential Drawdown Authority, PDA) без одобрения Конгресса – в ответ на чрезвычайную ситуацию.

Один из официальных источников сказал, что окончательное решение о том, что именно будет в этой поставке военного оборудования для Украины, пока не принято.

6 апреля стало известно, что США выделят для Украины дополнительно $100 млн помощи – на противотанковые системы.

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