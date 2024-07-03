Путін прибув у Казахстан на саміт ШОС, де зустрінеться з Сі та Ердоганом – фото

Літак Володимира Путіна (Фото: UKIMET)

Російський диктатор Володимир Путін прилетів до Казахстану на засідання Ради глав держав-членів Шанхайської організації співробітництва (ШОС). Очікується, що пізніше він зустрінеться з лідерами Китаю та Туреччини Сі Цзіньпіном і Реджепом Тайїпом Ердоганом, передає пресслужба уряду Казахстану.

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Зазначається, що також мають прибути лідери Монголії, Азербайджану, Пакистану, віцепрезидент Ірану. Участь може взяти й генсек Організації Об'єднаних Націй Антоніо Гутерріш.

ШОС – міжурядова організація, яку утворили Китай і РФ 2001 року в м. Шанхай. До організації входять дев'ять країн-членів – Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, Китай, Пакистан, Росія, Таджикистан і Узбекистан.

Фото: UKIMET

Сі прибув до Казахстану минулої доби та вже провів переговори з президентом країни Касимом-Жомартом Токаєвим. Це вже другий закордонний візит китайського лідера від початку року. У травні він здійснив європейське турне, відвідавши Францію, Сербію та Угорщину.

У липні 2023 року лідер Китаю та російський диктатор брали участь у віртуальному саміті ШОС, на якому обговорювали, зокрема вступ до організації Ірану й Білорусі.

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