Сербія виявила зацікавленість до вступу в БРІКС. Вважає альтернативою Євросоюзу

Александар Вулін, віцепрем'єр Сербії, водночас наголосив, що більшість громадян його країни все ж надають перевагу євроінтеграції

БРІКС у Санкт-Петербурзі 11 липня 2024 року (Фото: ЕРА/ALEXEI DANICHEV)

Сербія вважає БРІКС привабливою альтернативою Євросоюзу, країна відправить свого представника на саміт у Казані 22-24 жовтня. Про це в інтерв'ю німецькій газеті Berliner Zeitung заявив віцепрем'єр Сербії Александар Вулін.

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Він вважає, що Белграду варто звернути увагу на БРІКС, якщо ця організація "стала привабливою для інших держав".

"Було б безвідповідально, якби ми не вивчили всі варіанти, включно з членством у БРІКС. Якщо БРІКС є привабливим для інших країн, наприклад, Еміратів, Саудівської Аравії чи Туреччини, чому Сербія має бути іншою? Тому немає сумнівів, що БРІКС стало реальною альтернативою ЄС", – висловився Вулін.

Водночас він визнав, що попри його власний євроскептицизм, "більшість населення Сербії прагне до членства в ЄС".

Сербський віцепрем'єр також заявив, що країна відправить на казанський саміт БРІКС свого представника.

ДОВІДКА БРІКС — це міжнародне об'єднання п'яти країн: Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки, створене для економічної співпраці та сприяння багатополярному світовому порядку.



Станом на 2024 рік понад 40 країн БРІКС — це міжнародне об'єднання п'яти країн:, створене для економічної співпраці та сприяння багатополярному світовому порядку.Станом на 2024 рік понад 40 країн виявили інтерес до приєднання до БРІКС. Серед тих, хто вже подав офіційні заявки або висловив сильну зацікавленість, — Алжир, Бахрейн, Бангладеш, Білорусь, Болівія, Венесуела, В'єтнам, Куба, Індонезія, Казахстан, Мексика, Нігерія, Пакистан, Сенегал, Сирія, Таїланд, Туніс, Туреччина і Зімбабве. Деякі з цих країн, зокрема Алжир, Індонезія та Венесуела, є фаворитами для майбутнього розширення.

2 вересня 2024 року видання Bloomberg писало, що Туреччина офіційно попросила приєднатися до групи країн БРІКС кілька місяців тому, "оскільки вона прагне зміцнити свій глобальний вплив і налагодити нові зв’язки за межами традиційних західних союзників".

Згодом глава МЗС Туреччини Хакан Фідан визнав це, заявивши, що якби його країну взяли у ЄС, то про членство у БРІКС вона б і не думала.