Сербия проявила интерес к вступлению в БРИКС. Считает альтернативой Евросоюзу
Сербия считает БРИКС привлекательной альтернативой Евросоюзу, страна отправит своего представителя на саммит в Казани 22-24 октября. Об этом в интервью немецкой газете Berliner Zeitung заявил вице-премьер Сербии Александар Вулин.
Он считает, что Белграду следует обратить внимание на БРИКС, если эта организация "стала привлекательной для других государств".
"Было бы безответственно, если бы мы не изучили все варианты, включая членство в БРИКС. Если БРИКС привлекателен для других стран, например, Эмиратов, Саудовской Аравии или Турции, почему Сербия должна быть другой? Поэтому нет сомнений, что БРИКС стала реальной альтернативой ЕС", – выразился Вулин.
В то же время он признал, что, несмотря на его собственный евроскептицизм, "большинство населения Сербии стремится к членству в ЕС".
Сербский вице-премьер также заявил, что страна отправит на казанский саммит БРИКС своего представителя.
По состоянию на 2024 года более 40 стран проявили интерес к присоединению к БРИКС. Среди тех, кто уже подал официальные заявки или выразил сильный интерес — Алжир, Бахрейн, Бангладеш, Беларусь, Боливия, Венесуэла, Вьетнам, Куба, Индонезия, Казахстан, Мексика, Нигерия, Пакистан, Сенегал, Сирия, Таиланд, Тунис, Турция и Зимбабве. Некоторые из этих стран, включая Алжир, Индонезию и Венесуэлу, являются фаворитами для будущего расширения.
- 2 сентября 2024 года издание Bloomberg писало, что Турция официально попросила присоединиться к группе стран БРИКС несколько месяцев назад, "поскольку она стремится укрепить свое глобальное влияние и наладить новые связи за пределами традиционных западных союзников".
- Впоследствии глава МИД Турции Хакан Фидан признал это, заявив, что если бы его страну взяли в ЕС, то о членстве в БРИКС она бы не думала.