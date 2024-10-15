Сербия проявила интерес к вступлению в БРИКС. Считает альтернативой Евросоюзу

Александар Вулин, вице-премьер Сербии, подчеркнул, что большинство граждан его страны все же предпочитают евроинтеграцию

БРИКС в Санкт-Петербурге 11 июля 2024 года (Фото: ЕРА/ALEXEI DANICHEV)

Сербия считает БРИКС привлекательной альтернативой Евросоюзу, страна отправит своего представителя на саммит в Казани 22-24 октября. Об этом в интервью немецкой газете Berliner Zeitung заявил вице-премьер Сербии Александар Вулин.

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Он считает, что Белграду следует обратить внимание на БРИКС, если эта организация "стала привлекательной для других государств".

"Было бы безответственно, если бы мы не изучили все варианты, включая членство в БРИКС. Если БРИКС привлекателен для других стран, например, Эмиратов, Саудовской Аравии или Турции, почему Сербия должна быть другой? Поэтому нет сомнений, что БРИКС стала реальной альтернативой ЕС", – выразился Вулин.

В то же время он признал, что, несмотря на его собственный евроскептицизм, "большинство населения Сербии стремится к членству в ЕС".

Сербский вице-премьер также заявил, что страна отправит на казанский саммит БРИКС своего представителя.

СПРАВКА БРИКС – это международное объединение пяти стран: Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, созданное для экономического сотрудничества и содействия многополярному мировому порядку.

По состоянию на 2024 года более 40 стран БРИКС – это международное объединение пяти стран:, созданное для экономического сотрудничества и содействия многополярному мировому порядку.По состоянию на 2024 года более 40 стран проявили интерес к присоединению к БРИКС. Среди тех, кто уже подал официальные заявки или выразил сильный интерес — Алжир, Бахрейн, Бангладеш, Беларусь, Боливия, Венесуэла, Вьетнам, Куба, Индонезия, Казахстан, Мексика, Нигерия, Пакистан, Сенегал, Сирия, Таиланд, Тунис, Турция и Зимбабве. Некоторые из этих стран, включая Алжир, Индонезию и Венесуэлу, являются фаворитами для будущего расширения.

2 сентября 2024 года издание Bloomberg писало, что Турция официально попросила присоединиться к группе стран БРИКС несколько месяцев назад, "поскольку она стремится укрепить свое глобальное влияние и наладить новые связи за пределами традиционных западных союзников".

Впоследствии глава МИД Турции Хакан Фидан признал это, заявив, что если бы его страну взяли в ЕС, то о членстве в БРИКС она бы не думала.