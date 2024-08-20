Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС, в который входит Россия

В частности, еще в организации состоят КНР, Индия и Иран

Владимир Путин и Ильхам Алиев на встрече 18 августа (Фото: EPA)

Азербайджан официально подал заявку на вступление в блок стран БРИКС, сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел страны Айхан Гаджизаде. Слова должностного лица передает местное информационное агентство Report.

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Представитель МИД Азербайджана подтвердил СМИ, что страна официально подала заявку на вступление в БРИКС.

3 июля во время саммита Шанхайской организации сотрудничества в казахской столице Астане была принята совместная декларация по стратегическому партнерству между Азербайджаном и Китайской Народной Республикой. В частности, в этом документе Азербайджан выразил желание вступить в БРИКС.

БРИКС – блок стран, в который входят Россия, Бразилия, Индия, КНР, Южно-Африканская Республика, Египет, Эфиопия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты.

18-19 августа в Азербайджан состоялся государственный визит диктатора Владимира Путина, во время которого тот встречался с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым. Это первая поездка Путина в страну за шесть лет.

19 августа российский монополист Газпром сообщил о достижении договоренности по "расширению разнопланового стратегического партнерства" с азербайджанской государственной нефтяной компанией SOCAR.

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