Азербайджан подав заявку на вступ до БРІКС, до якого входить Росія
Азербайджан офіційно подав заявку на вступ до блоку країн БРІКС, повідомив прессекретар Міністерства закордонних справ країни Айхан Гаджизаде. Слова посадовця передає місцева інформаційна агенція Report.
Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами
Речник МЗС Азербайджану підтвердив ЗМІ, що країна офіційно подала заявку на вступ до БРІКС.
3 липня під час саміту Шанхайської організації співробітництва у казахській столиці Астані була ухвалена спільна декларація щодо стратегічного партнерства між Азербайджаном та Китайською Народною Республікою. Зокрема, у цьому документі Азербайджан висловив бажання вступити до БРІКС.
БРІКС — блок країн, до якого входять Росія, Бразилія, Індія, КНР, Південно-Африканська Республіка, Єгипет, Ефіопія, Іран та Об'єднані Арабські Емірати.
18-19 серпня в Азербайджан відбувся державний візит диктатора Володимира Путіна, під час якого той зустрічався з азербайджанським президентом Ільхамом Алієвим. Це перша поїздка Путіна до країни за шість років.
19 серпня російський монополіст Газпром повідомив про досягнення домовленості щодо "розширення різнопланового стратегічного партнерства" з азербайджанською державною нафтовою компанією SOCAR.
Читайте думку: Путін "зберігає обличчя" європейським чиновникам своїм візитом до Азербайджану. Ось як
- У червні 2024 року з'явилась інформація, що Азербайджан може допомогти Україні зберегти транзит газу після 2024 року.
- Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов у інтерв'ю LIGA.net сказав, що ідея транзиту Азербайджаном газу через Україну була ініційована Баку. Президент Азербайджану Ільхам Алієв казав, що до нього звернулися влада України і ЄС з проханням сприяти продовженню російсько-української транзитної угоди.
- У серпні міністр енергетики повідомив, що Україна поки що не має конкретних пропозицій щодо транзиту газу з Азербайджану, але вони можуть з'явитися.
Читайте також: Азербайджан почав постачати газ до Словенії