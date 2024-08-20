Азербайджан подав заявку на вступ до БРІКС, до якого входить Росія

Зокрема, ще в організації перебувають КНР, Індія та Іран

Володимир Путін та Ільхам Алієв на зустрічі 18 серпня (Фото: EPA)

Азербайджан офіційно подав заявку на вступ до блоку країн БРІКС, повідомив прессекретар Міністерства закордонних справ країни Айхан Гаджизаде. Слова посадовця передає місцева інформаційна агенція Report.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

Речник МЗС Азербайджану підтвердив ЗМІ, що країна офіційно подала заявку на вступ до БРІКС.

3 липня під час саміту Шанхайської організації співробітництва у казахській столиці Астані була ухвалена спільна декларація щодо стратегічного партнерства між Азербайджаном та Китайською Народною Республікою. Зокрема, у цьому документі Азербайджан висловив бажання вступити до БРІКС.

БРІКС — блок країн, до якого входять Росія, Бразилія, Індія, КНР, Південно-Африканська Республіка, Єгипет, Ефіопія, Іран та Об'єднані Арабські Емірати.

18-19 серпня в Азербайджан відбувся державний візит диктатора Володимира Путіна, під час якого той зустрічався з азербайджанським президентом Ільхамом Алієвим. Це перша поїздка Путіна до країни за шість років.

19 серпня російський монополіст Газпром повідомив про досягнення домовленості щодо "розширення різнопланового стратегічного партнерства" з азербайджанською державною нафтовою компанією SOCAR.

Читайте думку: Путін "зберігає обличчя" європейським чиновникам своїм візитом до Азербайджану. Ось як

Читайте також: Азербайджан почав постачати газ до Словенії