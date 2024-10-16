Пресс-секретарь Токаева: Казахстан пока воздержится от подачи заявки в БРИКС

Казахстан решил воздержаться от вступления в БРИКС, хотя президент страны Касым-Жомарт Токаев приедет на саммит блока в Казань в этом месяце

Гражданка Казахстана (Фото: ЕРА/Fredrik von Erichsen)

Казахстан в ближайшем будущем не собирается подавать заявку на вступление в БРИКС. Об этом в интервью Tengrinews заявил пресс-секретарь президента страны Берик Уали.

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Отвечая на вопрос, планирует ли Казахстан вступать в блок, Уали сказал, что Астана с заинтересованностью наблюдает за эволюцией БРИКС, а также "поддерживает призывы лидеров государств – основателей организации приложить все усилия для построения справедливого, демократического миропорядка, свободного от гегемонии любых сверхдержав".

В то же время он подчеркнул, что сейчас и, скорее всего, в ближайшем будущем Казахстан воздержится от подачи заявки в БРИКС.

Чиновник также отметил, что президент Касым-Жомарт Токаев неоднократно высказывался в пользу ООН как универсальной и безальтернативной организации, в которой можно обсуждать все актуальные международные проблемы, в том числе и связанные с построением "справедливого миропорядка".