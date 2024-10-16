Пресс-секретарь Токаева: Казахстан пока воздержится от подачи заявки в БРИКС
Гражданка Казахстана (Фото: ЕРА/Fredrik von Erichsen)

Казахстан в ближайшем будущем не собирается подавать заявку на вступление в БРИКС. Об этом в интервью Tengrinews заявил пресс-секретарь президента страны Берик Уали.

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Отвечая на вопрос, планирует ли Казахстан вступать в блок, Уали сказал, что Астана с заинтересованностью наблюдает за эволюцией БРИКС, а также "поддерживает призывы лидеров государств – основателей организации приложить все усилия для построения справедливого, демократического миропорядка, свободного от гегемонии любых сверхдержав".

В то же время он подчеркнул, что сейчас и, скорее всего, в ближайшем будущем Казахстан воздержится от подачи заявки в БРИКС.

Чиновник также отметил, что президент Касым-Жомарт Токаев неоднократно высказывался в пользу ООН как универсальной и безальтернативной организации, в которой можно обсуждать все актуальные международные проблемы, в том числе и связанные с построением "справедливого миропорядка".

  • 2 сентября 2024 года издание Bloomberg писало, что Турция официально попросила присоединиться к группе стран БРИКС несколько месяцев назад, "поскольку она стремится укрепить свое глобальное влияние и наладить новые связи за пределами традиционных западных союзников".
  • Впоследствии глава МИД Турции Хакан Фидан признал это, заявив, что если бы его страну взяли в ЕС, то о членстве в БРИКС она бы не думала.
  • 15 октября вице-премьер Сербии Александар Вулин заявил, что Белград считает БРИКС привлекательной альтернативой Евросоюзу, страна отправит своего представителя на саммит в Казани 22-24 октября.
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