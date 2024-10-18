Путін не приїде на саміт G20 у Бразилію, де його могли заарештувати
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що не поїде на саміт G20, який відбудеться у листопаді в Бразилії. Його цитують державні пропагандистські ЗМІ Росії.
"Ми ж розуміємо, що відбувається довкола Росії, і я розумію. У мене з президентом Лулою чудові дружні стосунки. Ну що ж, я спеціально туди приїду, щоби порушити нормальну роботу цього форуму? Навіть якщо виключити МКС, розмови будуть лише про це. Ми фактично зірвемо роботу "Двадцятки". Навіщо?" – заявив Путін.
Він додав, що Москва знайде "когось іншого, хто гідно представить країну на зустрічі".
- 17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової за співучасть у викраденні дітей з України.
- Наприкінці серпня 2024 року стало відомо, що Путін планує відвідати Монголію. Україна закликала арештувати його там.
- Міністерство закордонних справ і генпрокурор Костін закликали Монголію арештувати Путіна та передати його МКС. Після путінського візиту генпрокурор розкритикував офіційний Улан-Батор.
- У самій Монголії згодом пояснили: не заарештували Путіна, бо залежать від сусідів у нафтопродуктах та електроенергії.