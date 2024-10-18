Путін не приїде на саміт G20 у Бразилію, де його могли заарештувати

Володимир Путін (Фото: ЕРА/VYACHESLAV PROKOFYEV)

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що не поїде на саміт G20, який відбудеться у листопаді в Бразилії. Його цитують державні пропагандистські ЗМІ Росії.

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"Ми ж розуміємо, що відбувається довкола Росії, і я розумію. У мене з президентом Лулою чудові дружні стосунки. Ну що ж, я спеціально туди приїду, щоби порушити нормальну роботу цього форуму? Навіть якщо виключити МКС, розмови будуть лише про це. Ми фактично зірвемо роботу "Двадцятки". Навіщо?" – заявив Путін.

Він додав, що Москва знайде "когось іншого, хто гідно представить країну на зустрічі".