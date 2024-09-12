"Важливо не допускати ігнорування ордерів". Зеленський зустрівся з прокурором МКС

"Важливо не допустити ігнорування рішень суду щодо ордерів на арешт російських воєнних злочинців", – заявив президент

Карім Хан та Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський повідомив, що зустрівся з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом. Під час переговорів він наголосив на важливості не допустити ігнорування рішень суду щодо ордерів на арешт російських воєнних злочинців.

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"Важливо дотримуватися Римського статуту й не допустити ігнорування рішень суду щодо ордерів на арешт російських воєнних злочинців. Обговорили це під час зустрічі з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом", – сказав Зеленський.

На зустрічі також обговорили тему боротьби з насильницьким переміщенням та депортацією українських дітей, а також розслідування цих злочинів, додав президент.

17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової за співучасть у викраденні дітей з України.

30 серпня 2024 року Bloomberg писало, що Путін отримав гарантії перед запланованим візитом до Монголії, що його не заарештують за ордером МКС. Монголія цього не зробила.

У самій Монголії згодом пояснили: не заарештували Путіна, бо залежать від сусідів у нафтопродуктах та електроенергії.

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