"Важливо не допускати ігнорування ордерів". Зеленський зустрівся з прокурором МКС
Карім Хан та Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський повідомив, що зустрівся з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом. Під час переговорів він наголосив на важливості не допустити ігнорування рішень суду щодо ордерів на арешт російських воєнних злочинців.

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"Важливо дотримуватися Римського статуту й не допустити ігнорування рішень суду щодо ордерів на арешт російських воєнних злочинців. Обговорили це під час зустрічі з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом", – сказав Зеленський.

На зустрічі також обговорили тему боротьби з насильницьким переміщенням та депортацією українських дітей, а також розслідування цих злочинів, додав президент.

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Володимир ЗеленськийвійнаКарім Хан