МЗС оголосило Монголії демарш у зв'язку з візитом Путіна до країни
Міністерство закордонних справ оголосило демарш Монголії у зв'язку з візитом російського диктатора Володимира Путіна до країни на початку вересня. Про це йдеться у пресрелізі українського дипломатичного відомства.
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МЗС оголосило демарш Монголії під час зустрічі з Генеральною директоркою департаменту Європи та Африки міністерства закордонних справ Монголії Ганхуурай Баттунгалаг, яка прибула до Києва з Улан-Батора на виклик України 12 вересня.
Україна висловила своє "глибоке розчарування" тим, що Монголія як підписантка Римського статуту не виконала ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна під час його візиту.
Українська сторона заявила, що не залишить це без уваги, і таке рішення Монголії буде враховано у подальшій політиці щодо двосторонніх відносин та підтримки цієї країни на міжнародній арені.
Водночас Україна висловила надію на те, що Монголія зробить кроки для відновлення дружніх відносин між двома країнами в інтересах обох держав.
- 17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової за співучасть у викраденні дітей з України.
- 30 серпня 2024 року Bloomberg писало, що Путін отримав гарантії перед запланованим візитом до Монголії, що його не заарештують за ордером МКС.
- Міністерство закордонних справ і генпрокурор Костін закликали Монголію арештувати Путіна та передати його МКС. Після путінського візиту генпрокурор розкритикував офіційний Улан-Батор.
- У самій Монголії згодом пояснили: не заарештували Путіна, бо залежать від сусідів у нафтопродуктах та електроенергії.
- Прокурор МКС заявив, що Монголії доведеться пояснити Гаазі, чому вона не арештувала Путіна.
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