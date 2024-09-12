МЗС оголосило Монголії демарш у зв'язку з візитом Путіна до країни

Україна висловила "глибоке розчарування" тим, що Монголія як учасниця Римського статуту не заарештувала Путіна

Володимир Путін (Фото: ЕРА)

Міністерство закордонних справ оголосило демарш Монголії у зв'язку з візитом російського диктатора Володимира Путіна до країни на початку вересня. Про це йдеться у пресрелізі українського дипломатичного відомства.

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МЗС оголосило демарш Монголії під час зустрічі з Генеральною директоркою департаменту Європи та Африки міністерства закордонних справ Монголії Ганхуурай Баттунгалаг, яка прибула до Києва з Улан-Батора на виклик України 12 вересня.

Україна висловила своє "глибоке розчарування" тим, що Монголія як підписантка Римського статуту не виконала ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна під час його візиту.

Українська сторона заявила, що не залишить це без уваги, і таке рішення Монголії буде враховано у подальшій політиці щодо двосторонніх відносин та підтримки цієї країни на міжнародній арені.

Водночас Україна висловила надію на те, що Монголія зробить кроки для відновлення дружніх відносин між двома країнами в інтересах обох держав.

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