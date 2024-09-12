МИД объявил Монголии демарш из-за отказа арестовать у себя Путина

Украина выразила "глубокое разочарование" тем, что Монголия как участница Римского устава не арестовала Путина

Владимир Путин (Фото: ЕРА)

Министерство иностранных дел объявило демарш Монголии в связи с визитом российского диктатора Владимира Путина в страну в начале сентября. Об этом говорится в пресс-релизе украинского дипломатического ведомства.

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МИД объявил демарш Монголии в ходе встречи с Генеральным директором департамента Европы и Африки министерства иностранных дел Монголии Ганхуурай Баттунгалаг, прибывшей в Киев из Улан-Батора по вызову Украины 12 сентября.

Украина выразила свое "глубокое разочарование" тем, что Монголия как подписант Римского устава не выполнила ордер Международного уголовного суда на арест Путина во время его визита.

Украинская сторона заявила, что не оставит это без внимания, и такое решение Монголии будет учтено в дальнейшей политике двусторонних отношений и поддержки этой страны на международной арене.

В то же время Украина выразила надежду на то, что Монголия сделает шаги для восстановления дружеских отношений между двумя странами в интересах обоих государств.

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