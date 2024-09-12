МИД объявил Монголии демарш из-за отказа арестовать у себя Путина
Министерство иностранных дел объявило демарш Монголии в связи с визитом российского диктатора Владимира Путина в страну в начале сентября. Об этом говорится в пресс-релизе украинского дипломатического ведомства.
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МИД объявил демарш Монголии в ходе встречи с Генеральным директором департамента Европы и Африки министерства иностранных дел Монголии Ганхуурай Баттунгалаг, прибывшей в Киев из Улан-Батора по вызову Украины 12 сентября.
Украина выразила свое "глубокое разочарование" тем, что Монголия как подписант Римского устава не выполнила ордер Международного уголовного суда на арест Путина во время его визита.
Украинская сторона заявила, что не оставит это без внимания, и такое решение Монголии будет учтено в дальнейшей политике двусторонних отношений и поддержки этой страны на международной арене.
В то же время Украина выразила надежду на то, что Монголия сделает шаги для восстановления дружеских отношений между двумя странами в интересах обоих государств.
- 17 марта 2023 МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой за соучастие в похищении детей из Украины.
- 30 августа 2024 года Bloomberg писало, что Путин получил гарантии перед запланированным визитом в Монголию, что его не арестуют по ордеру МУС.
- Министерство иностранных дел и генпрокурор Костин призвали Монголию арестовать Путина и передать его МУС. После путинского визита генпрокурор подверг критике официальный Улан-Батор.
- В самой Монголии впоследствии объяснили: не арестовали Путина, потому что зависят от соседей в нефтепродуктах и электроэнергии.
- Прокурор МУС заявил, что Монголии придется объяснить Гааге, почему она не арестовала Путина.
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