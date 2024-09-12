"Важно не допускать игнорирования ордеров". Зеленский встретился с прокурором МУС
Карим Хан и Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что встретился с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом. В ходе переговоров он отметил важность не допустить игнорирования решений суда по поводу ордеров на арест российских военных преступников.

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"Важно соблюдать Римский устав и не допустить игнорирования решений суда по поводу ордеров на арест российских военных преступников. Обсудили это во время встречи с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом", – сказал Зеленский.

На встрече обсудили тему борьбы с насильственным перемещением и депортацией украинских детей, а также расследование этих преступлений, добавил президент.

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Владимир ЗеленскийвойнаКарим Хан