"Важно не допускать игнорирования ордеров". Зеленский встретился с прокурором МУС

"Важно не допустить игнорирования решений суда по поводу ордеров на арест российских военных преступников", – заявил президент

Карим Хан и Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что встретился с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом. В ходе переговоров он отметил важность не допустить игнорирования решений суда по поводу ордеров на арест российских военных преступников.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

"Важно соблюдать Римский устав и не допустить игнорирования решений суда по поводу ордеров на арест российских военных преступников. Обсудили это во время встречи с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом", – сказал Зеленский.

На встрече обсудили тему борьбы с насильственным перемещением и депортацией украинских детей, а также расследование этих преступлений, добавил президент.

17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой за соучастие в похищении детей из Украины.

30 августа 2024 года Bloomberg писало, что Путин получил гарантии перед запланированным визитом в Монголию, что его не арестуют по ордеру МУС. Монголия этого не сделала.

В самой Монголии впоследствии объяснили: не арестовали Путина, потому что зависят от соседей по нефтепродуктам и электроэнергии.

Читайте также: МИД объявил Монголии демарш в связи с визитом Путина в страну