Путин не приедет на саммит G20 в Бразилию, где его могли арестовать

Владимир Путин (Фото: ЕРА/VYACHESLAV PROKOFYEV)

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что не поедет на саммит G20, который пройдет в ноябре в Бразилии. Его цитируют государственные пропагандистские СМИ России.

"Мы же понимаем, что происходит вокруг России, и я понимаю. У меня с президентом Лулой отличные дружеские отношения. Ну что ж, я специально туда приеду, чтобы нарушить нормальную работу этого форума? Даже если исключить МКС, разговоры будут только об этом". Мы фактически сорвем работу "Двадцатки". Зачем?

Он добавил, что Москва найдет "кого-то другого, кто достойно представит страну на встрече".