Путин не приедет на саммит G20 в Бразилию, где его могли арестовать
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что не поедет на саммит G20, который пройдет в ноябре в Бразилии. Его цитируют государственные пропагандистские СМИ России.
"Мы же понимаем, что происходит вокруг России, и я понимаю. У меня с президентом Лулой отличные дружеские отношения. Ну что ж, я специально туда приеду, чтобы нарушить нормальную работу этого форума? Даже если исключить МКС, разговоры будут только об этом". Мы фактически сорвем работу "Двадцатки". Зачем?
Он добавил, что Москва найдет "кого-то другого, кто достойно представит страну на встрече".
- 17 марта 2023 МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой за соучастие в похищении детей из Украины.
- В конце августа 2024 года стало известно, что Путин планирует посетить Монголию. Украина призвала арестовать его там.
- Министерство иностранных дел и генпрокурор Костин призвали Монголию арестовать Путина и передать его МУС. После путинского визита генпрокурор подверг критике официальный Улан-Батор.
- В самой Монголии впоследствии объяснили: не арестовали Путина, потому что зависят от соседей по нефтепродуктам и электроэнергии.