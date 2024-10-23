"Спроби Москви зазнали фіаско". МЗС відреагувало на підсумкову декларацію саміту БРІКС

Декларація продемонструвала, що БРІКС як обʼєднання не має єдиної позиції щодо російської агресії проти України

Саміт БРІКС (Фото: Alexander Nemenov/EPA)

Росії не вдалося експортувати учасникам саміту БРІКС свої неоімперіалістичні погляди на зміну світового правопорядку та глобальної архітектури безпеки через агресію проти України. Так Міністерство закордонних справ відреагувало на підсумкову декларацію саміту БРІКС, який проходить у російській Казані.

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МЗС звернуло увагу на пункт 36, присвячений Україні. В ньому учасники саміту лише нагадали про власні національні позиції, свою відданість цілям і принципам Статуту Організації об’єднаних націй, а також мирному врегулюванню та дипломатії.

"Спроби Москви навʼязати уявлення про нібито альтернативну позицію Глобального Півдня щодо російської агресії проти України зазнали чергового фіаско", – йдеться у заяві.

У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що декларація продемонструвала, що БРІКС як обʼєднання не має єдиної позиції щодо російської агресії проти України.

"Переконані, що це повʼязано з підтримкою абсолютної більшості цих країн цілей і принципів Статуту ООН, про що також йдеться в декларації. Така підтримка несумісна з підтримкою агресії чи зміни кордонів силою, а, отже, несумісна з підтримкою Росії та її агресивної війни проти України", – наголосили в МЗС.

Саміт БРІКС, який Росія планувала використати для розколу світу, лише вчергове засвідчив, що світова більшість залишається на боці України у її прагненні гарантувати встановлення миру на основі поваги до міжнародного права та Статуту ООН, включно з принципом територіальної цілісності у міжнародно визнаних кордонах.

"Нагадуємо, що єдиним шляхом досягнення цього залишається Формула миру. Закликаємо всі країни, які стоять на боці міжнародного права, а не права сили, приєднатися до її втілення", – резюмували в МЗС.

20 жовтня стало відомо, що президент Бразилії скасував візит на саміт БРІКС у російську Казань.

23 жовтня в Росію на саміт БРІКС прибула турецька делегація на чолі з президентом країни Ердоганом.