"Это конец ООН". МИД Литвы отреагировал на визит Гутерриша в Россию
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис назвал визит генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша на саммит БРИКС в Россию "концом ООН". Соответствующее заявление глава дипломатии сделал в социальной сети X (бывший Twitter).
Ландсбергис опубликовал снимок с проходившего в российской Казани саммита БРИКС, на котором Гутерриш с улыбкой на лице пожимает руку российскому диктатору Владимиру Путину.
"Это конец ООН", – лаконично подписал снимок министр.
Затем Ландсбергис добавил, что Литва не будет против, если Гутерриш решит уйти в отставку.
"Если Гутерриш решит уйти в отставку, Литва не будет пытаться его отговорить от этого", — написал он.
Ранее AFP со ссылкой на неназванного собеседника сообщило, что президент Владимир Зеленский отклонил визит Гутерриша в Украину после его поездки на саммит БРИКС в Россию.
This is the UeNd. pic.twitter.com/AMs9BHYTUf— Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) October 24, 2024
- 24 октября Зеленский отреагировал на визит Гутерриша в Казань. Он заявил, что генсек ООН "предпочел искушения в Казани".
- 25 октября стало известно, что Гутерриш встретился с Путиным на полях саммита БРИКС. Они обсудили, в частности, и войну в Украине – генсек ООН выразил осуждение.