"Это конец ООН". МИД Литвы отреагировал на визит Гутерриша в Россию

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис назвал визит генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша на саммит БРИКС в Россию "концом ООН". Соответствующее заявление глава дипломатии сделал в социальной сети X (бывший Twitter).

Ландсбергис опубликовал снимок с проходившего в российской Казани саммита БРИКС, на котором Гутерриш с улыбкой на лице пожимает руку российскому диктатору Владимиру Путину.

"Это конец ООН", – лаконично подписал снимок министр.

Затем Ландсбергис добавил, что Литва не будет против, если Гутерриш решит уйти в отставку.

"Если Гутерриш решит уйти в отставку, Литва не будет пытаться его отговорить от этого", — написал он.

Ранее AFP со ссылкой на неназванного собеседника сообщило, что президент Владимир Зеленский отклонил визит Гутерриша в Украину после его поездки на саммит БРИКС в Россию.

