Сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали двух агентов российских спецслужб, которые на днях в Киеве убили полковника Ивана Воронича. Об этом в видеокомментарии сообщил глава СБУ Василий Малюк.

По его словам, утром в воскресенье, 13 июля, СБУ производила задержание членов боевой группы Федеральной службы безопасности России, которые три дня назад совершили убийство сотрудника спецслужбы, полковника Воронича.

Малюк уточнил, что они начали сопротивляться.

"Был соответствующий огневой контакт. И они были ликвидированы", — сказал глава СБУ.

Он поблагодарил за профессионализм и поддержку сотрудникам Департамента уголовного розыска Национальной полиции.

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