В Киеве убили сотрудника СБУ

Иллюстративное фото: СБУ

В Голосеевском районе Киева убили сотрудника Службы безопасности Украины, подтвердили LIGA.net в пресс-службе ведомства.

По факту убийства правоохранителя открыто уголовное производство - СБУ и Национальная полиция принимают комплексные меры, чтобы выяснить все обстоятельства преступления и привлечь виновных к ответственности, отметили в спецслужбе.

Расследование происходит по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Максимальное наказание - пожизненное заключение.

Ранее столичная полиция сообщила о стрельбе в Голосеевском районе - по прибытию на место по вызову правоохранители обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением.

Впоследствии правоохранители опубликовали видео с места преступления: "Лицо, причастное к совершению преступления устанавливается, принимаются меры по его задержанию".

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