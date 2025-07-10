У Києві вбили співробітника СБУ – зловмисника розшукують
У Голосіївському районі Києва убили співробітника Служби безпеки України, підтвердили LIGA.net у пресслужбі відомства.
За фактом убивства правоохоронця відкрито кримінальне провадження – СБУ та Національна поліція вживають комплексні заходи, аби з'ясувати всі обставин злочину і притягнути винних до відповідальності, зазначили у спецслужбі.
Розслідування проводиться за статтею про посягання на життя працівника правоохоронного органу. Максимальне покарання – довічне ув'язнення.
Раніше столична поліція повідомила про стрілянину у Голосіївському районі – по прибуттю на місце за викликом правоохоронці виявили тіло чоловіка із вогнепальним пораненням.
Згодом поліція опублікувала відео з місця злочину: "Особа, причетна до вчинення злочину встановлюється, вживаються заходи з її затримання".
У соцмережах та медіа шириться відео, як стверджується, з моментом вбивства. Зокрема, його з посиланням на власні джерела публікує Українська правда:
Ексрозвідник Роман Червінський заявив, що загиблий – полковник СБУ Іван Воронич.
"Гідний офіцер... людина, яка боролась з ворогом з 2014 року і був одним з тих хто започаткував в Службі напрямок, який зараз створює багато проблем для орків. Пʼятьма пострілами впритул, під час виходу з помешкання, сьогодні о 8 годині ранку ворожий кілер виконав свою брудну роботу", – написав Червінський.
Офіційно про це не повідомлялось.
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