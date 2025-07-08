У Києві застрелили чоловіка у припаркованому авто

У Деснянському районі столиці сталася смертельна стрілянина: невідомий вбив чоловіка, який перебував в автівці

Місце вбивства (Фото: Нацполіція)

Зранку 8 липня у столиці застрелили чоловіка, який сидів в автівці. Про це інформує поліція Києва.

Повідомлення про стрілянину надійшло до поліції близько 07:00.

Правоохоронці зʼясували, що до припаркованого на вулиці авто, в салоні якого перебував чоловік, підійшов невідомий, вистрелив і втік.

Від отриманого вогнепального поранення потерпілий загинув.

Правоохоронці намагаються встановити і затримати нападника.

На місці працюють слідчі, працівники карного розшуку і кінологи. Розпочато провадження за статтею про умисне вбивство.