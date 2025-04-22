У Києві стріляли в чоловіка: поліція розслідує замах на умисне вбивство – фото

Місце злочину (Фото: Національна поліція)

Вранці у вівторок, 22 квітня, у Києві виявили чоловіка з вогнепальним пораненням. Правоохоронці почали розслідування за статтею про замах на умисне вбивство. Про це повідомила пресслужба головного управління Національної поліції у Києві.

Повідомлення про виявлення чоловіка у Святошинському районі столиці з вогнепальним пораненням надійшло о 08:50. За вказаною адресою виїхало керівництво ГУ Нацполіції у Києві, поліціянти територіального підрозділу, кінологи та медики.

Потерпілого ушпиталили, йому надається медична допомога.

Поліція Києва встановлює обставини та розшукує осіб, причетних до злочину. Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею про замах на умисне вбивство.

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція