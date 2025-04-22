В Киеве стреляли в мужчину: полиция расследует покушение на умышленное убийство – фото

Место преступления (Фото: Национальная полиция)

Утром во вторник, 22 апреля, в Киеве обнаружили мужчину с огнестрельным ранением. Правоохранители начали расследование по статье о покушении на умышленное убийство. Об этом сообщила пресс-служба главного управления Национальной полиции в Киеве.

Сообщение об обнаружении мужчины в Святошинском районе столицы с огнестрельным ранением поступило в 08:50. По указанному адресу выехало руководство ГУ Нацполиции в Киеве, полицейские территориального подразделения, кинологи и медики.

Пострадавшего госпитализировали, ему оказывается медицинская помощь.

Полиция Киева устанавливает обстоятельства и разыскивает лиц, причастных к преступлению. Следователи начали уголовное производство по статье о покушении на умышленное убийство.

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция