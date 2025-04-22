В Киеве стреляли в мужчину: полиция расследует покушение на умышленное убийство – фото
Утром во вторник, 22 апреля, в Киеве обнаружили мужчину с огнестрельным ранением. Правоохранители начали расследование по статье о покушении на умышленное убийство. Об этом сообщила пресс-служба главного управления Национальной полиции в Киеве.
Сообщение об обнаружении мужчины в Святошинском районе столицы с огнестрельным ранением поступило в 08:50. По указанному адресу выехало руководство ГУ Нацполиции в Киеве, полицейские территориального подразделения, кинологи и медики.
Пострадавшего госпитализировали, ему оказывается медицинская помощь.
Полиция Киева устанавливает обстоятельства и разыскивает лиц, причастных к преступлению. Следователи начали уголовное производство по статье о покушении на умышленное убийство.
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