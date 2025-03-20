В Киеве мужчина устроил стрельбу в офисе и покончил с собой, спрыгнув в Днепр – полиция

Спасатели вытащили тело фигуранта из реки, пока его осматривает судебно-медицинский эксперт

Фото: Нацполиция

В Киеве мужчина стрелял в работницу одного из офисов, после чего скрылся и совершил самоубийство, спрыгнув с моста в Днепр, заявляет столичная полиция.

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Правоохранители выясняют обстоятельства стрельбы, произошедшей в офисном здании в Подольском районе Киева.

"Информация о стрельбе поступила в полицию сегодня, около 13:00. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа территориального подразделения и экипажи патрульной полиции", – рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, в помещение офиса вошел 39-летний местный житель, несколько раз выстрелил из оружия в работницу компании и скрылся с места совершения преступления.

53-летняя пострадавшая была госпитализирована с ранениями лица и тела.

Следователи изъяли возможное орудие совершения преступления – устройство для отстрела резиновых пуль (травматическое оружие), которое фигурант бросил во время бегства, отмечают в Нацполе.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

В дальнейшем, рассказывают правоохранители, мужчина на транспортном средстве добрался до одного из киевских мостов, оставил машину и совершил самоубийство, спрыгнув в Днепр.

Спасатели извлекли тело фигуранта из реки, сейчас его осматривает судебно-медицинский эксперт.

"Правоохранители продолжают работать на местах происшествия и устанавливают все обстоятельства инцидента. Решается вопрос о правовой квалификации происшествия", – заключают в полиции.

Других подробностей пока нет.

3 января еще три участника прошлогодней стрельбы в киевской гостинице Sky Loft на Печерске получили подозрения от правоохранителей.

18 марта в торговом центре Белой Церкви произошла стрельба: группа людей ворвалась в спортклуб, выстрелила несколько раз и скрылась с места происшествия.