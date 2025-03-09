У Белого дома сотрудники Секретной службы США подстрелили мужчину

Белый дом (Фото: Flickr)

Сотрудники Секретной службы США 9 марта открыли огонь по мужчине, который у здания Белого дома "размахивал оружием". Об этом пишет CNN.

По словам главы пресс-службы Секретной службы США Энтони Гуглиельми, служба получила информацию о "лице, намеревавшемся покончить с жизнью" и направлявшемся в Вашингтон из Индианы. Гуглиельми сообщил, что сотрудники Секретной службы увидели человека, соответствущего описанию, возле Белого дома, и нашли его припаркованный автомобиль.

"Когда правоохранители приблизились, человек достал оружие, и началась перестрелка, в результате чего наши сотрудники открыли огонь", – отметил Гуглиельми.

Пострадавшего доставили в больницу, его состояние пока неизвестно.

В Секретной службе США уточнили, что их сотрудники не получили ранений.

Расследование инцидента будет вести отдел внутренних дел полиции округа Колумбия, поскольку они являются основным органом, отвечающим за случаи, когда стреляют сотрудники полиции.

13 октября 2024 года в штате Теннесси, США, произошла стрельба на территории кампуса университета. Один человек погиб, еще десять ранены.

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