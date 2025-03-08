В пабе Торонто произошла стрельба: ранены 12 человек

Полиция Канады (Иллюстративное фото: Bienvenido Velasco/EPA)

В канадском городе Торонто полицейские разыскивают троих мужчин, устроивших стрельбу в местном пабе. Об этом сообщило агентство Reuters.

Стрельба произошла вечером в пятницу, 7 марта. Правоохранители разыскивают троих мужчин, подозреваемых в стрельбе, в результате которой были ранены по меньшей мере 12 человек в пабе Торонто.

Шесть человек получили огнестрельные ранения. По предварительным данным, их жизни ничего не угрожает. Пострадавшим – от 20 до 50 лет.

"Полиция Торонто использует все имеющиеся ресурсы, чтобы найти и задержать виновных", – отметили правоохранители.

На инцидент отреагировала мэр Торонто Оливия Чоу.

"Я очень обеспокоена сообщениями о стрельбе в пабе в Скарборо", — написала она в соцсети X (бывший Twitter), добавив, что начальник полиции заверил ее, что "все необходимые ресурсы были привлечены".

12 января 2025 года в городе Мост на севере Чехии погибли шесть человек, еще восемь получили ранения после взрыва и пожара в местном ресторане.

13 февраля сообщалось, что во французском городе Гренобль неизвестный бросил гранату в бар. В результате пострадали по меньшей мере 12 человек.