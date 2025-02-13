Во Франции кинули гранату в бар: более 10 раненых

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Вечером 12 февраля во французском городе Гренобль неизвестный бросил гранату в бар. В результате пострадали по меньшей мере 12 человек, шестеро из них в критическом состоянии. Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на источник в полиции.

Взрыв раздался около 20:00 (21:00 по киевскому времени) в заведении в районе улицы Клод Коган, где было много посетителей.

По словам заместителя местного прокурора Франсуа Туре де Куси, у нападавшего также был автомат Калашникова, но он не использовал его.

При этом правоохранитель исключил вероятность совершения террористического акта и связал нападение с возможным "сведением счетов".

Местная полиция продолжает выяснять мотивы нападения. Прокомментировал взрыв также мэр Гренобля Эрик Пьолле, который назвал его "ужасным актом насилия".