Во Франции дети выпрыгнули из окна, спасаясь от пожара. Их ловили соседи - видео

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Запертым в квартире детям, чтобы спастись от огня, пришлось прыгать их третьего этажа

Во французском городе Гренобль местные жители самостоятельно спасли двоих детей, которые оказались в огненной ловушке в запертой квартире. Детям пришлось прыгать из окна третьего этажа - спасательная операция прошла успешно. Об этом сообщает BFM TV.

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На видео видно, как старший, 10-летний ребенок, сначала сбросил 3-летнего брата, а потом прыгнул сам. Дети падали примерно с 10-метровой высоты. 

Обоих успешно поймала команда соседей - братья не пострадали во время падения. А вот двое мужчины, которые их ловили - получили травмы рук.

Очевидцы рассказали, что не знали, что делать когда начался пожар. Они хотели взломать дверь, но это было невозможно, поэтому вышли на улицу и кричали мальчикам прыгнуть в их объятия.

В больницу из-за вдыхания дыма забрали два десятка жильцов дома - в частности, и спасенных детей. Обстоятельства пожара сейчас расследуют.

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Теги: пожар, дети, франция
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