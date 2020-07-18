Во Франции вспыхнул пожар в соборе XV века: что известно - видео

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Пожар уже удалось локализовать, но о том, насколько пострадал сам собор, пока не сообщается

В субботу утром 18 июля во французском соборе святых Петра и Павла возник пожар. Пожарные боролись с огнем с начала его возникновения, но потушить пожар удалось только к обеду, передает местная радиостанция France Bleu.

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Основной источник пламени находился наверху, между башнями собора. На месте происшествия работали около 60 пожарных, а также присутствовала полиция.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил свою поддержку пожарникам, которые "рискуют собой ради спасения этой жемчужины готического искусства".

По последним сообщениям, пожар уничтожил в соборе старинный орган. Кроме того, пожарные допускают, что может обрушиться и платформа, на которой он стоял.

Сооружение этого собора началось в XV веке, но полностью строительство завершилось только к 1890 году. В конце XVIII столетия ему угрожало снесение в связи с перепланировкой города, в 1800 году он пострадал от взрыва в расположенном неподалеку замке Бретонских герцогов, а в 1944 году - от военных бомбардировок.  Последний пожар в соборе до этого дня происходил 28 января 1972 года - после него храм на три года закрыли для посещений на ремонт.

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Теги: франция, пожар, видео, собор, Нант
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