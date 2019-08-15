Нотр-Дам де Пари снова рушится: со свода выпадают камни

Нотр-Дам после пожара (фото - ЕРА)

В соборе Нотр-Дам де Пари из-за высокой температуры воздуха рушатся каменные своды. Об этом сообщает Le Figaro.

Министерство культуры Франции сообщает, что во время аномальной жары были зафиксированы падения камней со свода собора. Службы, привлеченные к восстановлению собора, были вынуждены частично возобновить работы по укреплению здания несмотря на недавний запрет.

Работы на объекте были приостановлены 13 августа. Причина – свинцовое загрязнение прилегающих к собору территорий, которое появилось после пожара. Строители вернутся к полноценным работам лишь после полного очищения территорий, не раньше 23 августа.

Французские архитекторы предупреждали ранее, что жара может стать причиной новых разрушений.

15 апреля в Париже собор Нотр-Дам де Пари. загорелся собор

В течение суток после пожара в Нотр-Дам де Пари на восстановление собора благотворители по всему миру пожертвовали почти $1 млрд.

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