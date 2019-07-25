Для Нотр-Дама новая угроза: из-за жары он может рухнуть

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Сильная продолжающаяся жара во Франции представляет угрозу для собора Нотр-Дам в Париже, заявил главный архитектор исторических памятников Филипп Вильнев, передает Euronews.

Он пояснил, что в стенах храма до сих пор осталось много воды, которой тушили пожар. А учитывая жару, которая накрыла Европу, вода может высохнуть слишком быстро, что и приведет к разрушению несущей конструкции здания.

В самом соборе продолжаются работы по уборке мусора. Архитекторы решают, восстановить ли шпиль таким, каким его создали изначально в 19 веке или же разработать шпиль новой формы. Проект по реконструкции, как отмечается, может продлиться пять и более лет.

15 апреля 2019 года в 18:20 по местному времени сработала пожарная сигнализация: загорелся Нотр-Дам де Пари.

В течение суток после пожара в Нотр-Дам де Пари на восстановление собора благотворители по всему миру пожертвовали почти $1 млрд.