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12.05.2019, 14:20

Крышу Нотр-Дама хотят превратить в фруктовый сад

Крышу Нотр-Дама хотят превратить в фруктовый сад - Фото
Нотр-Дам (фото - EPA)

Архитекторы предложили концепцию реконструкции сгоревшей крыши Парижской Богоматери

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В Париже архитектурное бюро Vincent Callebaut Architectures предложило экологическую концепцию реконструкции крыши собора Нотр-Дам де Пари, который был разрушен из-за пожара. Об этом сообщает CNN.

Проект "Palingenesis" разработал Винсент Каллебаут. Предлается построить новую крышу из стекла, дуба и углеродного волокна, а венчать крышу будет петух, найденный среди обломков после пожара.

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Под шпилем на крыше хотят высадить фруктовый сад и огород, планируется, что ежегодно можно будет получать до 21 тонн фруктов и овощей, а вырученные от их продажи средства можно направлять в поддержку бедных.

Ухаживать за садом и огородом будут волонтеры.  Крыша и шпиль будут производить электричество, тепло и энергию для вентиляции собора. "Мы хотим представить трансцендентный проект, символ устойчивого и экологического будущего", - сказали разрабочики.

В случает, если их проект поддержат, то Нотр-Дам будет определять "новое лицо церкви в XXI веке", представляя "более справедливые симбиотические отношения между человеком и природой".

15 апреля 2019 года в 18:20 по местному времени сработала пожарная сигнализация: загорелся Нотр-Дам де Пари. Пожарных вызвали только в 18:43, когда сработала вторая пожарная тревога. Тогда же стало ясно, что горит крыша. Власти считают, что пожар был случайным, из-за короткого замыкания проводки. Каркас здания удалось спасти, шпиль сгорел и упал.

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Теги: Нотр-Дам, пожар, крыша, архитекторы, фруктовый сад
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