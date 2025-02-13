У Франції кинули гранату в бар: понад 10 поранених

Ілюстративне фото: dmytro larin / Depositphotos

Ввечері 12 лютого у французькому місті Гренобль невідомий кинув гранату в бар. Внаслідок цього постраждали щонайменше 12 осіб, шестеро з них у критичному стані. Про це повідомила газета Le Figaro із посиланням на джерело в поліції.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Вибух пролунав близько 20:00 (21:00 за київським часом) у закладі в районі вулиці Клод Коган, де перебували багато відвідувачів.

За словами заступника місцевого прокурора Франсуа Туре де Кусі, нападник також мав автомат Калашникова, але не використав його.

Водночас правоохоронець виключив ймовірність терористичного акту і пов'язав напад з можливим "зведенням рахунків".

Місцева поліція продовжує з'ясовувати мотиви нападу. Прокоментував вибух також мер Гренобля Ерік Піоль, який назвав його "жахливим актом насильства".