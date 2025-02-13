У Франції кинули гранату в бар: понад 10 поранених
Олександр Воловоденко
Ввечері 12 лютого у французькому місті Гренобль невідомий кинув гранату в бар. Внаслідок цього постраждали щонайменше 12 осіб, шестеро з них у критичному стані. Про це повідомила газета Le Figaro із посиланням на джерело в поліції.
Вибух пролунав близько 20:00 (21:00 за київським часом) у закладі в районі вулиці Клод Коган, де перебували багато відвідувачів.
За словами заступника місцевого прокурора Франсуа Туре де Кусі, нападник також мав автомат Калашникова, але не використав його.
Водночас правоохоронець виключив ймовірність терористичного акту і пов'язав напад з можливим "зведенням рахунків".
Місцева поліція продовжує з'ясовувати мотиви нападу. Прокоментував вибух також мер Гренобля Ерік Піоль, який назвав його "жахливим актом насильства".
- У липні 2020 року в Греноблі місцеві жителі врятували двох дітей, які вистрибнули з вікна, рятуючись від пожежі.
- У 2021 році біля Гренобля у липні був розгромлений центр вакцинації проти COVID-19.